Жителю Ишима местная администрация начислили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на стандартный в таких случаях шестимесячный срок в размере 1 копейки.
Соответствующее решение было вынесено 20 января.
Как отмечает nashgorod.ru, подписчиков местного паблика такое решение властей знатно повеселило.
"Уж чем смогли, тем помогли", — написала одна из подписчиц.
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