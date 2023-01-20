Жителю Ишима начислили субсидию на оплату ЖКХ в размере 1 копейки

Жителю Ишима местная администрация начислили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на стандартный в таких случаях шестимесячный срок в размере 1 копейки.

Соответствующее решение было вынесено 20 января.

Как отмечает nashgorod.ru, подписчиков местного паблика такое решение властей знатно повеселило.

"Уж чем смогли, тем помогли", — написала одна из подписчиц.

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