Депутат Госдумы рассказала, как формируются тарифы ЖКХ в регионах России

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, почему в России растут тарифы за коммунальные услуги.

По словам депутата, управляющая компания не имеет никакого отношения к тарификации.

"Тарифы на комуслуги курируются государством, и делается это в два этапа. Сначала на федеральном уровне устанавливается потолок для общего платежа граждан за все комуслуги для конкретного региона", — сообщила депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Федеральная власть установила предельный потолок в 9% на 2023 год, напомнила Разворотнева.

"Дальше уже регионы на основании тарифных заявок предприятий при помощи региональных служб по тарифу устанавливают, сколько будет стоить конкретный резерв на конкретном источнике", — отметила парламентарий.

Она объяснила, что разница в тарифах ЖКХ в разных регионах РФ зависит от того, на чём работают котельные: на мазуте, газе, угле или других источниках тепла. Все эти виды топлива стоят по-разному.

Ранее ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук рассказал, как россияне могут получить субсидию на фоне роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

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