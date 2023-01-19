Царьград: у беглецов из РФ отберут имущество и активы

В Госдуме работают над предложением дополнить Уголовный кодекс РФ положением о конфискации имущества у тех, кто покинул страну и обливает её грязью — со сцен, трибун и даже в соцсетях.

На Охотном ряду решают о мерах в отношении тех, кто считает возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров и открыто поддерживает нацизм на Украине в публичном поле и в социальных сетях — пишет "Царьград".

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов пояснил СМИ, что работа над вопросом ведётся уже на законодательном уровне. Ранее об аналогичных мерах говорили:

Секретарь политсовета "Единой России" сенатор Андрей Турчак ,

, Губернатор Крыма Сергей Аксёнов (назвавший беглецов из России "паразитами, которых надо вытравливать").

Очевидно, что законы, всерьёз наказывающие новых эмигрантов за антироссийскую пропаганду, обществу будут нужны — запрос на них появился сразу после великого исхода в Верхнем Ларсе.

С точки зрения юристов, пока неизвестны параметры, по которым будут определяться нарушители закона. Часть уехавших вполне имела на это право, но те, кто уклонялись от мобилизации (выехали из страны, уже получив повестку в военкомат) и принялись заниматься активной антироссийской пропагандистской деятельностью — должны столкнуться с последствиями.

Добавим, что проведённый в соцсетях опрос (выборка — более 14500 человек) показал: россияне потребовали "крови" (вернее, конфискации всего "нажитого") у сбежавших из России после объявления СВО и мобилизации. При этом, вырученные за конфискованное деньги россияне предлагают направить участникам СВО или поделить "между простым народом".

Голоса разделились следующим образом:

6% россиян считают "не надо ничего и ни у кого конфисковывать";

13% граждан требует конфискации вообще у всех, кто сбежал с началом СВО/мобилизации;

52% — ждёт кары для тех, кто "сбежал и поддерживает врагов России медийно или финансово";

39% хочет отобрать имущество тех, "кто сбежал и публично критикует армию, СВО, россиян";

По 22% жителей России требуют провести конфискацию у тех, "кто сбежал, критикует РФ, помогает врагам и откажется вернуться на суд" и "у сбежавших звёзд, бизнесменов, чиновников и членов их семей" (чтобы не переоформили на родню);

У всех, "кто уехал постоянно жить за границу, но смеет зарабатывать на активах в РФ" (на бизнесе, акциях, сдаче в аренду жилья или особняков, и т. д.) хочет отнять собственность 18%;

Ещё 3% предложили уехавшим вернуться и пойти на фронт, чтобы не применять конфискацию.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил: "Покинуть страну — не преступление, поэтому конфискация имущества уехавших из России без серьёзных поправок в УК РФ нереальна".

При этом, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова уже предложила использовать такое имущество "для решения проблемы с жильём для сирот".

"Если о возможности конфискации имущества уехавших из России противников СВО говорит сам Клишас, то принципиальное решение уже принято" — добавили эксперты.