Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших из страны граждан, которые оскорбляют российскую армию и государство в целом.
По его словам, закон к таки "негодяям" должен быть суров.
"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров", — пояснил спикер.
Он подчеркнул, что все оскорбления в адрес страны могут расцениваться как "призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил". Но действующих мер наказания за подобное, недостаточно.
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