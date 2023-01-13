Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию "негодяев"

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших из страны граждан, которые оскорбляют российскую армию и государство в целом.

По его словам, закон к таки "негодяям" должен быть суров.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров", — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что все оскорбления в адрес страны могут расцениваться как "призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил". Но действующих мер наказания за подобное, недостаточно.

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