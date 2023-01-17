В Ставропольском крае одновременно с массовой гибелью животных есть случаи заражения туляремией у человека. Об этом сообщает издание newstracker.ru.
Прокуратура высказала своё предположение о причинах повышенной заболеваемости редкой болезнью.
По её мнению, туляремия выявляется в тех районах, где этой болезни подвержены животные. Болезнь передается человеку при снятии шкуры и разделывании больного животного.
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