В Ставропольском крае зафиксировали случаи передачи туляремии от животных человеку

В Ставропольском крае одновременно с массовой гибелью животных есть случаи заражения туляремией у человека. Об этом сообщает издание newstracker.ru.

Прокуратура высказала своё предположение о причинах повышенной заболеваемости редкой болезнью.

По её мнению, туляремия выявляется в тех районах, где этой болезни подвержены животные. Болезнь передается человеку при снятии шкуры и разделывании больного животного.

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