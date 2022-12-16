Милые кролики могут быть переносчиками опасных заболеваний

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю было обнародовано милое видео, в главной роли на котором выступил символ наступающего нового года — симпатичный ушастый кролик. В ролике грызун с аппетитом уплетал капустные листья прямо под прилавком в супермаркете.

Однако эксперты предупреждают, что после дегустации кроликом капусту ни в коем случае есть нельзя, пишет argumenti. ru. Дело в том, что кролик, несмотря на всё своё очарование, может, сам о том не подозревая, выступать в роли переносчика опасных для человека заболеваний.

Самым вероятным заболеванием в таком случае специалисты называют туляремию, при которой у человека фиксируется лихорадка, интоксикация организма и воспалением лимфатических узлов.

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