Шахназаров уверен в возвращении Смольянинова* в Россию

По мнению журналиста Михаила Шахназарова, опальный актёр Артур Смольянинов* рано или поздно вернётся на родину, в Россию. Однако по возвращении артисту едва ли здесь будут рады, считает эксперт.

"Я уверен, через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят", — сказал Шахназаров в шоу "Шах и мат".

Сейчас Смольянинов* проживает за рубежом, и оттуда позволяет себе негативно высказываться о российской спецоперации на Украине. В частности, актёр сообщил, что если бы ему довелось принимать участие в СВО, он воевал бы на стороне Киева, и при этом ему всё равно, что в конечном итоге станет с Россией.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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