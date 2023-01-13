Минюст РФ заявил о включении в реестр иноагентов актёра Артура Смольянинова*

Актёр Артур Смольянинов* после начала специальной военной операции уехал из страны. Он заявлял о намерении вступить в ряды Вооружённых сил Украины и воевать против ВС РФ. Он сообщил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". После этого его раскритиковал и журналист Михаил Шахназаров.

Стало известно, что Министерство юстиции России включило актёра в список иностранных агентов. Также туда вошли Артемий Троицкий*, Сергей Кирсанов*, Анатолий Фурсов*, Сергей Ухов*, Александр Шелест* и ООО "ТЕНЕС"*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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