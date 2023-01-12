Директор по персоналу Санина заявила о штрафах за опоздание или прогул работы из-за плохой погоды

В России наблюдаются снегопады и сильнейшие морозы, из-за чего часто люди сталкиваются с тем, что личные автомобили не заводятся. Это становится одной из причин опоздания на работу. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина рассказала "Вестям Подмосковья" о том, грозят ли штрафы за неявку на место службы.

Роструд полагает, что сотрудника нельзя наказать за это, однако нужны доказательства. Работнику следует составить объяснительную и аргументировать свою неявку, приложив фотографии и документы. В случае неуважительной причины человеку может грозить штраф.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.