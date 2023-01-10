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В стене дома в Новосибирске из-за мороза появилась трещина

Происшествия

В одной из новосибирских пятиэтажек из-за мороза образовалась трещина.

Как пишет atas.info, инцидент случился в доме многоквартирного дома на улице Римского-Корсакова. Жильцы обнаружили трещину 10 января и сразу же обратились по этому поводу с заявлением в соответствующие инстанции.

В данный момент местная управляющая компания вместе с мэрией и прокуратурой Новосибирска проверяют несущие конструкции дома и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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