В стене дома в Новосибирске из-за мороза появилась трещина

В одной из новосибирских пятиэтажек из-за мороза образовалась трещина.

Как пишет atas.info, инцидент случился в доме многоквартирного дома на улице Римского-Корсакова. Жильцы обнаружили трещину 10 января и сразу же обратились по этому поводу с заявлением в соответствующие инстанции.

В данный момент местная управляющая компания вместе с мэрией и прокуратурой Новосибирска проверяют несущие конструкции дома и выясняют обстоятельства произошедшего.

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