Депутат Ямпольская предложила сажать выступающих против СВО артистов и выдавать им "волчий билет"

Депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская предложила квалифицировать статьи УК РФ о дискредитации ВС РФ, реабилитации нацизма и экстремизме как особо тяжкие.

Представитель Госдумы уверена, что при ужесточении наказания за дискредитацию российской армии будет проще лишать артистов госнаград.

В своём микроблоге Ямпольская высказалась об инциденте с актёром Артуром Смольяниновым, против которого возбудили уголовное дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

Народная избранница отметила, что выступающих против проведения спецоперации на Украине артистов следует задерживать прямо на границе.

Ранее за Артура Смольянинова заступилась журналистка Ксения Собчак.

Придумала депутат, как лишать знаменитостей заработка в России.

"На чем будет зарабатывать Смольянинов? Вероятно, на проектах для Ютуба. Значит, следующий шаг — исключить монетизацию этих проектов в России", — объяснила Ямпольская.

Она уверена, что иноагенты не должны получать за свое творчество бюджетные средства.

"Думаю, что привлечение по определенным статьям КоАПа и УК РФ должно стать "волчьим билетом" и при попытках выйти на частные площадки", — цитирует слова представителя Госдумы издание inkazan.ru.

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