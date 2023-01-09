Журналистка Ксения Собчак поддержала Артура Смольянинова, который хочет вступить в ВСУ

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала слова актёра Артура Смольянинова о поддержки Украины и готовности вступить в ряды бойцов ВСУ. Телеведущая заявила, что некоторые высказывания артиста ей совершенно не близки.

Смольянинов после начала спецоперации на Украине уехал из России. Актёр в новом интервью раскритиковал российскую власть и заявил о том, что он готов стать бойцом украинской армии и "убивать российских солдатов".

"Не скрою, мне тоже это "резануло" слух. Артур приводит в пример, что это как встать на сторону брата, когда другой брат на него несправедливо напал", — написала журналистка в Telegram-канале Кровавая барыня.

Собчак отметила: такая позиция ей не близка, потому что в принципе участвовать в боевых действия, не надо.

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