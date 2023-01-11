В аптеках Хакасии наблюдается дефицит детских антибиотиков

В Хакасии тяжело найти в продаже детские лекарства и антибиотики. В дефиците антибиотики для детей на основе амоксициллина, детский нурофен, ибупрофен и парацетамол в виде сиропа.

В пресс-службе "Губернских аптек" журналисту newkhakasiya.online объяснили, что если нужного лекарства нет в наличии, фармацевт поможет с подбором аналога.

Нурофен это препарат иностранного производства, изготовленный на основе ибупрофена. Его сейчас нет в наличии у поставщиков, заявили представители фармацевтического бизнеса.

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