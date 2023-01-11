Управление Росздравнадзора опубликовало предупреждение для жителей Оренбургской области о том, что доставка некоторых препаратов в аптеки может задерживаться, так как появились проблемы с логистикой. Об этом сообщает издание 56orb.ru.
Отмечается, что ситуацией пользуются мошенники, которые предлагают доставку лекарств за предоплату без какой-либо гарантии.
Росздравнадзор предупреждает, что купленные таким способом препараты могут быть некачественными или поддельными.
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