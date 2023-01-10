Прилепин опубликовал пост о лишении Галкина* госнаград: плата "за попытки дискредитации армии"

В микроблоге писателя Захара Прилепина появился пост о лишении Максима Галкина* государственных наград.

В посте сообщается, что инициатором лишения Максима Галкина наград выступил совет ветеранов Кузбасса.

У супруга Аллы Пугачёвой отобрали медали "За веру и добро" (2004) и Орден Почёта Кузбасса (2013).

"Теперь же подобные галкины, как настоящие враги народа, должны забыть дорогу в Россию, а их имущество должно быть национализировано и передано на нужды армии", — гласит текст поста.

Отмечается, что такие шаги будут платой "за попытки дискредитации армии". Автор публикации недоумевает, почему Максима Галкина не лишили почётных званий сразу, как только его признали иностранным агентом.

Ранее Станислав Садальский призвал "заткнуться и не позориться" тем, кто нападает на Аллу Пугачёву.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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