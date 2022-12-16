Садальский: "Пугачёва у нас монстр, чудовище!"

Станислав Садальский призвал "заткнуться и не позориться" тем, кто нападает на Аллу Пугачёву. Актёр назвал имена тех, кто, по его мнению, по-настоящему заслуживает порицания.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не согласен с теми, кто критикует Примадонну.

"Вы только вдумайтесь: Пугачёва у нас монстр, чудовище! А все эти Голиковы, Володины, Сердюковы, Чубайсы, Фридманы и т. д. и т. п. — значит, "красавицы"? Неужели они, в отличие от Пугачёвой, нас устраивают?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский перечислил преступления, которые совершаются в нашей стране:

"Те, кто продаёт фальшивые лекарства, пальмовое масло, существует на откаты;

те, кто оболванивает наших детей, превращая их в опарафиненное стадо зомбачей;

те, кто пищевую промышленность заменил на химическую;

те, кто закупает ради престижа России африканских спортсменов вместо того, чтобы готовить своих, не менее одаренных.

Актёра возмущает то, что нападают на народную артистку СССР в то время, как в стране дорожает бензин, а из магазинов пропадают яблоки.

"А вас не устраивает Пугачёва?! Не позорьтесь и заткнитесь. Алла, приезжай на Новый год в Россию", — обратился Садальский к певице.

Ранее Станислав Садальский предложил позвать на "Голубой огонёк" музыкантов из метро.

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