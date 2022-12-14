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Садальский предложил позвать на "Голубой огонёк" музыкантов из метро: новые лица

Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, кого бы он хотел видеть из артистов на "Голубом огоньке".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что хотел бы, чтобы новогодние огоньки состояли не из современных песен, а из записей русских музыкальных композиций прошлого.

"Кстати в метро в Москве поют много групп и исполнителей, есть и в других городах — их и надо на новогодний концерт: новое звучание, новые голоса, новые лица", — поделился своим мнением заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский высказался о новой версии фильма "Ирония судьбы" с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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