Марков призвал Стрелкова прекратить оскорбительные нападки на Путина: перешли границы допустимого

Политолог Сергей Марков объяснил экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, почему он не должен критиковать Владимира Путина.

Марков обратился к Стрелкову со словами увещевания. Он отметил, что ценит бывшего главу Минобороны ДНР за критическую аналитику СВО и призвал его применять свои знания не только в теории, но и на практике.

"Очень прошу Вас — прекратите пожалуйста личные оскорбительные нападки на президента Владимира Путина. Поверьте, они давно перешли границы допустимого", — выразил своё мнение политолог.

Марков подчеркнул, что критиковать можно всех, кроме верховного главнокомандующего воюющей армии.

Ранее Игорю Стрелкову объяснили, что он ошибается, говоря о плачевном состоянии армии РФ.

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