Медсёстры и продавцы являются самыми суеверными работниками среди россиян

Согласно данным опроса SuperJob, медицинские сёстры, продавцы и менеджеры по туризму являются самыми суеверные работками.

27 процентов респондентов признались, что верят в приметы. 52 процента сомневаются в мистических знаках. Наименее суеверные люди работают программистами, маркетологами и аналитиками.

"В пятёрку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%)", — сообщает Газета.Ru.

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