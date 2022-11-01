Экстрасенс предсказала изменения климата в 2023 году: "Проснутся вулканы"

По мнению экстрасенса Инны Мишиной, в ближайшем будущем не стоит ожидать начала ледникового периода. Однако в следующем году произойдут глобальные изменения климата, считает она. Экстрасенс убеждена, что скоро начнут просыпаться вулканы, а в пустыне будут бить ключи.

"Это же чудо! А из-за этого начнёт пробиваться чёрная земля", — рассказала ясновидящая в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Также Мишиной пришло странное видение, которое она так и не смогла расшифровать. По её словам, с неба капало нечто чёрного цвета, а в это время слышались ангельские голоса.