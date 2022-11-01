По мнению экстрасенса Инны Мишиной, в ближайшем будущем не стоит ожидать начала ледникового периода. Однако в следующем году произойдут глобальные изменения климата, считает она. Экстрасенс убеждена, что скоро начнут просыпаться вулканы, а в пустыне будут бить ключи.
"Это же чудо! А из-за этого начнёт пробиваться чёрная земля", — рассказала ясновидящая в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
Также Мишиной пришло странное видение, которое она так и не смогла расшифровать. По её словам, с неба капало нечто чёрного цвета, а в это время слышались ангельские голоса.
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