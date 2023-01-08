Кашеварова о преследовании сторонников СВО: Выстроите нас всех вдоль линии фронта под расстрел хохлам?

Журналистка Анастасия Кашеварова возмущена тем, что в России задерживают активных сторонников спецоперации на Украине.

Кашеварова назвала преследование тех, кто поддерживает СВО, мраком, который сгущается.

"В Самаре задержаны 4 женщины, говорят, они пришли на митинг по погибшим в Макеевке. С нацболки* Оли Шалиной срезали крест в Рождество", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Журналистка опасается, что гонения в скором времени приобретут более угрожающие формы.

"А завтра что? Что нам ждать завтра? Выстроите нас всех вдоль линии фронта под расстрел хохлам? Что происходит?" — вопрошает Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась о нападках на сторонников Эдуарда Лимонова, которые вывесили плакат у здания Минобороны РФ с надписью "Куколды".

* запрещённая в России организация.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.