Журналистка Анастасия Кашеварова прокомментировала задержания московских сторонников спецоперации на Украине, которые вывесили рядом со зданием Минобороны плакат с надписью "Куколды".
Кашеварова не одобрила нападки на сторонников Эдуарда Лимонова, которые требуют от ВС РФ более жёстких мер ведения боевых действий на Украине.
"Теперь силовики кошмарят московских нацболов*", — написала журналистка в своём микроблоге.
Она отметила, что нацболы* всегда поддерживали Донбасс.
Кашеварова не исключила, что к ней тоже могут ворваться силовики.
"В Рождество — бей своих. С теми перемирие, а своих х…. палками", — выразила своё негодование Анастасия.
Она считает ошибкой консолидировать силы против своих.
Ранее Анастасия Кашеварова осудила попытки отправить на передовую оставшихся в живых мобилизованных из Макеевки.
* запрещённая в России организация.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.