Кашеварова о задержаниях в РФ сторонников СВО: В Рождество — бей своих

Журналистка Анастасия Кашеварова прокомментировала задержания московских сторонников спецоперации на Украине, которые вывесили рядом со зданием Минобороны плакат с надписью "Куколды".

Кашеварова не одобрила нападки на сторонников Эдуарда Лимонова, которые требуют от ВС РФ более жёстких мер ведения боевых действий на Украине.

"Теперь силовики кошмарят московских нацболов*", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она отметила, что нацболы* всегда поддерживали Донбасс.

Кашеварова не исключила, что к ней тоже могут ворваться силовики.

"В Рождество — бей своих. С теми перемирие, а своих х…. палками", — выразила своё негодование Анастасия.

Она считает ошибкой консолидировать силы против своих.

Ранее Анастасия Кашеварова осудила попытки отправить на передовую оставшихся в живых мобилизованных из Макеевки.

* запрещённая в России организация.

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