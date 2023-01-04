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Прилепин опубликовал пост о новой программе Первого канала: должны извиниться

Общество

Захар Прилепин разместил в своём микроблоге пост, в котором рассказывается о новой программе Первого канала, где травят анекдоты, несмотря на потери СВО.

Прилепин опубликовал пост о новой программе Первого канала: должны извиниться

Автора поста возмущает то, что развлекательная передача появилась в сетке телевещания в день, "когда страна потрясена смертью наших солдат в Макеевке".

В программе развлекают публику анекдотами.

"Анекдоты! В общенациональном эфире. Самое время, не так ли? Замена программе про "Своих", ну да", — гласит текст публикации.

Автор поста отмечает, что многие анекдоты постыдные.

"Я лично считаю, что Первый канал должен извиниться перед аудиторией за эти анекдоты, омерзительные и пошлые сами по себе, и категорически неуместные в трагический день", — объясняется в тексте.

В посте выдвигается требование снять эту передачу из эфира.

Ранее Захар Прилепин назвал "Голубые огоньки" на российском телевидении "издевательством и унижением".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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