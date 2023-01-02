Прилепин о "Голубых огоньках" на российском ТВ: Это издевательство и унижение

Писатель Захар Прилепин объяснил, почему ему не понравились "Голубые огоньки" на российском телевидении.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" не доволен тем, что на новогодние ТВ-шоу не пригласили артистов, которые выступали в Донбассе в самые непростые годы.

Он назвал имена Юлии Чичериной, Вадима Самойлова, Дмитрия Ревякина, Сергея Галанина и других артистов.

Он считает небольшими уступками то, что в студии разрешили посидеть поэтессе Анне Долгаревой, Акиму Апачеву и военкору Александру Сладкову.

"Счастье-то какое!" — иронизирует Прилепин.

При этом он отметил, что а в шоу нашлось место для Лолиты Милявской и Сергея Лазарева.

"А, ещё не было откровенной петушатины, и пели приличные песни. Уважили. Ну не знаю, как вам всё это, а по мне так это издевательство и унижение", — выразил своё мнение писатель.

Он отметил, что "патриотизм в массовой культуре был и остаётся забавой для самозанятых".

Ранее Захар Прилепин рассказал, как Ольга Бузова помогает делать ему рейтинги на ТВ



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