Филолог Щербаков: молодые люди из стран СНГ отдают предпочтение российскому образованию

Согласно заявлению филолога Андрея Щербакова, молодёжь из стран СНГ тяготеет к российскому образованию.

Эксперт рассказал, что об этом говорят результаты исследования, которое было проведено при посредничестве учебных заведений Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. На вопросы социологов отвечали учащиеся старших классов, училищ и колледжей, а также студенты высших учебных заведений этих трёх стран.

"Мы задавали вопрос о том, что привлекает молодежь в российском образовании. Так, около 20% респондентов привлекает качество образования. На втором месте — возможность не только учиться, жить, но и работать в России. 15% отметили возможность работать в сфере международных отношений и востребованность на рынке труда", — поделился результатами исследования Щербаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо этих пунктов, молодёжи стран СНГ нравится возможность выбора среди многочисленных направлений подготовки. Щербаков напомнил, что большинство высших учебных заведений РФ являются многопрофильными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.