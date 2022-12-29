Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни: "Я абсолютно здоров"

По словам лидера Чечни Рамзана Кадырова, разговоры о его болезни — это не более чем слухи, поскольку он абсолютно здоров и готов доказать это на деле, продемонстрировав свою спортивную подготовку.

Кадыров предположил, что причиной пересудов о его нездоровье мог стать видеоролик, снятый в Дагестане, где он вышёл из машины при помощи другого человека. Глава Чечни пояснил, что в том месте просто были неровности, а его здоровье тут ни при чём.

"Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно", — сказал Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что на днях прошёл медицинское обследование, которое не выявило никаких отклонений в его состоянии.

"Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие — у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику. Врачи говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы", — добавил Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что он такой же человек, как и все, и тоже иногда может чувствовать себя не слишком хорошо, и это нормально.

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