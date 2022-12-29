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МК: Нумеролог Кузнецов заявил, что СВО на Украине закончится к февралю 2024 года

Общество

Спецоперация на Украине продолжается. Известный нумеролог Владимир Кузнецов заявил о дате окончания конфликта, а также поделился тем, что ждёт Россию в предстоящие годы.

МК: Нумеролог Кузнецов заявил, что СВО на Украине закончится к февралю 2024 года

"За рождение новой России я взял дату — 12 декабря 1993 года. В этот день была принята Конституция нашей страны. Если исходить из этой даты, то Россия образовалась в день физического самовыражения, — рассказывает специалист в беседе с "МК".

Это означает, что РФ способна физически самовыражаться. 2022-й год прошел для России под знаком "плюс пять", что означает духовность и воссоединение. Произошедшие события заставили объединиться граждан, а ненужные люди покинули страну. 2023 год для РФ пройдёт под знаком "минус два": в стране произойдёт энергетический спад.

Кузнецов отметил, что Украина будет продолжать получать поддержку Запада.

"Цикличность событий происходит каждые 120 дней. Всего шесть циклов. То есть 720 дней. Если от начала событий и до конца первого цикла события не заканчиваются, они повторяются заново. Полностью цикл, повторюсь, должен закончиться через 720 дней — к февралю 2024 года. К этому времени всё должно утихомириться — договорённости и мирные решения обязательно произойдут", — поделился нумеролог.

После окончания конфликта в России произойдёт подъём. Предстоящий год окажется непростым для нас, однако страна сможет выстоять.

"Подъём России произойдёт в 2024–2025 годах. Это будет совсем другая страна, которой мы будем гордиться", — заключил эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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