Психиатр порекомендовал купить живую ёлку: избавляет от усталости и раздражительности

Психиатр Алексей Вилков рассказал о пользе живой ёлки. Как подчеркнул специалист, эффект от её размещения в комнате схож с прогулкой в лесу.

"Воздействие эфирных масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжёлого дня", — сообщил эксперт, слова которого приводит "Вечерняя Москва".

Вместе с этим врач посоветовал людям, которые в детстве проводили время рядом с живой ёлкой, не приобретать искусственное дерево. По словам собеседника издания, так можно положительно повлиять на ментальное здоровье.

Ранее Вилков сказал, что ощущение праздника во время Нового года появляется при общении с близкими людьми.

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