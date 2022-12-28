Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что люди, которые ненавидят свою страну и мечтают о её поражении в конфликте на Украине, являются врагами общества и государства. Вместе с этим чиновник назвал уехавших за рубеж критиков "свинтившими уродами".
"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней", — подчеркнул экс-лидер нашей страны.
Вместе с этим он призвал запретить покинувшим РФ гражданам получать деньги, которые связаны с ней. Такую ситуацию политик счёл "аморальной". По мнению Медведева, возвращение уехавших россиян возможно при их публичном раскаянии. Ещё он указал на важность амнистии и помилования.
Ранее зампред СБ предрёк в 2023 году создание Четвёртого рейха и войны на Западе.
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