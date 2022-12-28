Медведев счёл россиян, желающих РФ поражения в конфликте на Украине, врагами общества и государства

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что люди, которые ненавидят свою страну и мечтают о её поражении в конфликте на Украине, являются врагами общества и государства. Вместе с этим чиновник назвал уехавших за рубеж критиков "свинтившими уродами".

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней", — подчеркнул экс-лидер нашей страны.

Вместе с этим он призвал запретить покинувшим РФ гражданам получать деньги, которые связаны с ней. Такую ситуацию политик счёл "аморальной". По мнению Медведева, возвращение уехавших россиян возможно при их публичном раскаянии. Ещё он указал на важность амнистии и помилования.

Ранее зампред СБ предрёк в 2023 году создание Четвёртого рейха и войны на Западе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.