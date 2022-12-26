Дмитрий Медведев подробно рассказал, что ждёт мир в 2023 году.
Зампред Совбеза РФ взял на себя роль пророка и объяснил, какие события ожидают мировоё сообщество в наступающем году.
Он перечислил события, которые, по его мнению, принесёт 2023 год.
Медведев спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель и рост цен на газ до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
Экс-президент России считает, что Великобритания вернёт своё членство в ЕС, после чего Евросоюзу наступит конец. Следствием краха, по мнению политика, станет отмена хождения евро.
Медведев сделал предсказание относительно будущего некоторых Европейских стран.
Дмитрий Анатольевич считает, что в 2023 году разразится военный конфликт между Францией и Четвёртым рейхом, что спровоцирует раздел Европы и Польши.
"Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами", — написал зампред Совбеза РФ в своём микроблоге.
Медведев считает, что вся финансовая активность переместится из США и Европы в Азию. Он уверен, что Всемирный банк и МВФ стоят на пороге своего крушения. Политик убеждён. что на смену доллару придут цифровые фиатные валюты.
"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — поздравил Медведев бывших западных партнёров.
Ранее сообщалось, что Медведев стал первым замом Владимира Путина в военно-промышленной комиссии России.
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