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Медведев сделал прогноз на 2023 год: создание Четвёртого рейха и крупные войны в Европе и США

Мир

Дмитрий Медведев подробно рассказал, что ждёт мир в 2023 году.

Медведев сделал прогноз на 2023 год: создание Четвёртого рейха и крупные войны в Европе и США

Зампред Совбеза РФ взял на себя роль пророка и объяснил, какие события ожидают мировоё сообщество в наступающем году.

Он перечислил события, которые, по его мнению, принесёт 2023 год.

Медведев спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель и рост цен на газ до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Экс-президент России считает, что Великобритания вернёт своё членство в ЕС, после чего Евросоюзу наступит конец. Следствием краха, по мнению политика, станет отмена хождения евро.

Медведев сделал предсказание относительно будущего некоторых Европейских стран.

  • Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
  • Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).

Дмитрий Анатольевич считает, что в 2023 году разразится военный конфликт между Францией и Четвёртым рейхом, что спровоцирует раздел Европы и Польши.

"Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами", — написал зампред Совбеза РФ в своём микроблоге.

Медведев считает, что вся финансовая активность переместится из США и Европы в Азию. Он уверен, что Всемирный банк и МВФ стоят на пороге своего крушения. Политик убеждён. что на смену доллару придут цифровые фиатные валюты.

"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — поздравил Медведев бывших западных партнёров.

Ранее сообщалось, что Медведев стал первым замом Владимира Путина в военно-промышленной комиссии России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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