Врачи из Сургута спасли новорождённую девочку с редкой аномалией

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте провели новорождённой девочке сложную операцию. Малышка родилась с атрезией пищевода. При этой аномалии ребёнок не способен есть, поскольку пищевод срастается с дыхательными путями.

Ситуация осложнялась патологией аорты. Врачи на протяжении трёх часов проводили операцию, которая завершилась успешно: пищевод и дыхательные пути удалось разделить.

"Теперь малышке предстоит длительный восстановительный период", — сообщает muksun.fm.

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