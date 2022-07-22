Феномен слайдеров: синдром высокого напряжения мешает некоторым людям жить

Феномен слайдеров известен уже довольно давно, но о нём мало пишут и говорят. Речь идёт о людях, способных влиять на расстоянии на электрические приборы. Иначе это явление называют "синдромом высокого напряжения".

Гроза фонарей

Чаще всего феномен проявляется в ситуации с уличным освещением: когда такой человек проходит рядом с фонарями, их свет тускнеет или вообще гаснет. Реже бывает так, что выключенные фонари зажигаются в присутствии слайдера. Особенно, когда речь идёт о натриевых осветительных приборах, срок службы которых подходит к концу.

Так, один клерк из Техаса рассказывает, что он не раз замечал, как в тёмное время суток уличные фонари выключались, когда он проходил мимо. В то же время, днём фонари, напротив, включались, когда он оказывался рядом.

Эффект распространялся не только на фонари. В присутствии этого мужчины несколько раз само собой срабатывало устройство открывания гаражных ворот, а компас начинал бешено вращаться, стоило взять его в руку. Происходило это, видимо, во время естественных всплесков "электрической активности" его организма.

Однажды, на таком "пике" у техасца вышли из строя один за другим два электроприбора.

Некая жительница Калифорнии признаётся, что способностью гасить фонари обладают и она сама, и её сестра и мать. Проблемы у этой женщины возникают и в домашней обстановке. Так, когда она пытается переключать каналы на телевизоре или нажимать кнопки на стереоаппаратуре, оборудование может просто отключиться. И тогда ей приходится просить других людей управлять пультом.

Ещё одна женщина, которая отмечала "эффект гашения фонарей" в её присутствии, страдает от сбоев в работе хронометров. Так, когда она купила новый будильник с цифровым светодиодным дисплеем, он начал "убегать" вперёд. За месяц набежало 20 минут "лишнего" времени. Сброс настроек не помог. Решив, что хронометр неисправен, дама заменила его другой моделью, однако с ней приключилось то же самое. Возможно, дело было в том, что будильник постоянно стоял на тумбочке рядом с кроватью владелицы.

Есть рассказы о внезапно перегорающих и взрывающихся лампочках, дверных звонках, которые начинали звонить сами собой или, напротив, ломались. Существует довольно много историй о людях, в присутствии которых "глючат" компьютеры и телефоны.

Быть слайдером — не сахар!

Одни слайдеры утверждают, что воздействие на электроприборы происходит спонтанно, другие — что могут намеренно контролировать эту свою способность. Есть и те, кто пытается скрыть её. Дело в том, что у некоторых слайдеров возникают из-за способности проблемы.

Например, некий инженер-химик из штата Вашингтон поведал, что его как-то задержали полицейские, подозревая, что он вмешался в работу уличных фонарей. Им довелось наблюдать, как фонари гасли, когда этот человек проходил под ними.

Стражи закона даже обыскали машину инженера и его самого, надеясь обнаружить какие-то приспособления, с помощью которых он отключал освещение. Но, поскольку они ничего не нашли, им пришлось отпустить мужчину восвояси.

Воздействие на дистанции

Феномен слайдерства пытались серьёзно исследовать. Хиллари Эванс в своей книге "Слайдеры. Загадка помех уличных фонарей" приводит множество интервью со слайдерами, а также рассматривает различные теории, объясняющие данное явление.

Так, Принстонский исследовательский центр инженерных аномалий проводил эксперименты, в процессе которых люди контактировали с генератором случайных событий. По их мнению, в отдельных случаях результаты такого взаимодействия оказывались выше вероятностного уровня. Это может служить доказательством того, что человек способен воздействовать на физический мир.

Парапсихологи, как правило, объясняют это наличием "психической энергии", которую излучают люди. Более материалистически настроенные исследователи — присутствием в человеческом организме магнитных и электрических полей. Но точный механизм воздействия слайдеров на технические устройства пока никем не описан.