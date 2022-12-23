Мать сбитого мальчика примирилась с виновным в трагедии экс-депутатом Мамонтовым

В Новосибирской области экс-депутат Сергей Мамонтов сбил на дороге 6-летнего ребёнка и уехал с места ДТП, чтобы срочно принять лекарство. Мальчик смог встать, самостоятельно дойти до дома и обратиться в больницу.

Мамонтов должен был выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и отсидеть год в тюрьме. Однако мать пострадавшего ребёнка решила примириться с ним.

"У меня есть теперь гарантийное письмо от Мамонтова, которое не имеет срока давности. На основании его, всё, что касаемо расходов дальнейших связанных с травмой, будет оплачено. Это для меня самое главное", — рассказала женщина в беседе с Сиб.фм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.