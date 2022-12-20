Академик РАН о микрочипах для ракет РФ: "Добывать чипы из стиралок бессмысленно"

Академик РАН, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян прокомментировал слова главы Еврокомиссии о том, что РФ добывает микрочипы для ракет из стиральных машин.

Урсула фон дер Ляйен считает, что резкий спрос на стиральные машинки из Казахстана и из Грузии объясняется тем, что в России достают из техники микрочипы и применяют их в высокоточных ракетах.

Аветисян уверен, что спрос на бытовую технику объясняется тем, что после временных проблем с логистикой наладились поставки товаров в РФ, где по-прежнему сохраняется высокая покупательская способность населения.

Ранее генералы ВСУ удивились наличию у России новых ракет.

Эксперт признал, что чипы есть во многих бытовых приборах, однако не верит в то, что Россия нуждается в том, чтобы добывать микрочипы из кофеварок и стиральных машин.

"Я, честно говоря, не знаю, как это всё работает в высокоточных ракетах, но то, что добывать чипы из стиралок бессмысленно — это совершенно точно. Потому что есть достаточно большой международный рынок этих чипов, где можно и так их купить в нужном количестве. И не надо везти десять фур стиральных машинок, когда все можно привезти в одном маленьком чемоданчике", — цитирует слова академика РАН argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.