Участок в пригороде Владивостока достался экс-прокурору Приморья за бесценок

Экс-прокурор Приморского края и бывший генеральный директор казино "Джи1 Интертеймент" Валерий Василенко получил участок площадью в 50 тысяч квадратных метров в пригороде Владивостока. Для приобретения земли он использовал компанию ДНТ "Усадьба".

"Именно этому юридическому лицу достался "подарок" от города — 50 461 кв. метр земли был продан департаментом земельных отношений Приморья в 2009 году", — сообщает zr.media.

Спустя четыре года земля перешла в собственность ООО "Ларсан". Затем участок достался бизнесвумен по имени Марина Аббасова. А в сентябре 2021 года право собственности "раздробилось" по разным физическим лицам. В результате все участки были перепроданы застройщику.

Теперь жители региона опасаются, что вместо лесополосы в скором времени вырастет очередной многоэтажный дом.

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