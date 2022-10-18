В Ставропольском крае изъяли дом и участок бывшего сотрудника ГИБДД

Земельный участок и построенный на нём двухэтажный дом бывшего инспектора МРЭО ГИБДД Ставрополя обращены в доход государства. Об этом пишет издание newstracker.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.

В результате проверки ведомство выяснило, что доход ГИБДДшника и членов его семьи за три года, с 2016 по 2018, составил более 1,6 миллиона рублей. При этом расходы оказались в несколько раз выше — более 5,3 миллиона рублей.