Аксёнов: Крым обеспечен водой на полтора года

Крым обеспечен водой на полтора года вперёд, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, все хранилища заполнены на 100 процентов.

По словам Аксёнова, такой срок обеспечения крымчан водой рассчитан без учёта осадков.

"Никаких проблем с водой у нас сейчас нет, все водохранилища заполнены на 100 процентов. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объёмами, даже без учёта осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года", — пояснил глава республики ТАСС.

Как подчеркнул политик, рассчитать погоду на несколько лет вперёд невозможно, но в обозримом будущем засухи на полуострове не предвидится.

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