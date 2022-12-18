Аксёнов: крымские порты могут стать южными морскими воротами для Белоруссии

Крым намерен предложить Минску использовать свои порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, соответствующие документы намерены проработать и подписать до конца текущего года.

"Наши белорусские партнёры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот", — пояснил Аксёнов ТАСС.

Как подчеркнул политик, речь идёт о заключении договора о полноформатном сотрудничестве., начиная с торговли и заканчивая культурно-гуманитарными отношениями.

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