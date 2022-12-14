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Эксперт Панкратов о запрете удалённой работы из-за рубежа: скажется негативно

Общество

Эксперт в сфере труда и занятости Владимир Панкратов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ограничение права на удалённую работу для россиян, уехавших из страны.

Эксперт Панкратов о запрете удалённой работы из-за рубежа: скажется негативно

Панкратов не одобрил подобную законодательную инициативу.

"Запрет удалённой работы за рубежом как таковой, с моей точки зрения, может сказаться негативно на рынке труда, поскольку те лица, которые сейчас работают на малозаконных основаниях, вынуждены будут прекратить свою такую деятельность", — объяснил эксперт.

Он считает, что данное ограничение не заставить уехавших россиян вернуться в Россию.

Эксперт в сфере труда и занятости подчеркнул, что данная деятельность, согласно Трудовому кодексу РФ, малозаконна, так как действующее трудовое законодательство не предоставляет участникам трудовых отношений возможность заключать трудовые договоры по дистанционной работе, которая будет осуществляться из-за рубежа.

"Есть традиционное обоснование с тем, что трудовое законодательство действует только в пределах Российской Федерации, в пределах границ Российской Федерации", — сказал Панкратов.

Он обратил внимание на ещё один примечательный аспект.

"После внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, приоритет международного права над российским законодательством прекратился. И если раньше мы могли в такой ситуации искать конвенции Международной организации труда или каких-то соглашений на эту тему, действующих на постсоветском пространстве, то теперь уже это практически невозможно", — объяснил эксперт.

Панкратов считает, что таким образом невозможно повернуть потоки эмиграции назад в РФ.

"Если сейчас жёстко отрубить такую возможность и призывать всех прекращать эти отношения малозаконные (ещё раз подчеркну), то, скорее всего, это скажется негативно", — выразил свою точку зрения эксперт.

Ранее профессор Никита Кричевский выразил обеспокоенность по поводу сбегающих из страны талантливых образованных людей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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