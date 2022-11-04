Кричевский о сбежавших из РФ россиянах: "Баба с возу – кобыле легче?"

Профессор Никита Кричевский бьёт тревогу из-за уезжающих из страны талантливых образованных людей.

Он рассказал, что в 2022 году из России уехало 768 тысяч граждан РФ, большинство из которых вернулись на родину.

"В Армении остались более 30 тысяч релоцировавшихся, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год", — написал Кричевский в своём микроблоге.

Экономист обратил внимание на слова премьер-министр Армении Никола Пашиняна, который заявил, что ожидает 7% рост экономики в стране в связи с развитием IT-сферы.

"Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект", — сказал Пашинян.

Кричевский считает, что частная проблема превратилась уже в социальное явление.

"Не зря же релоцируются пресловутые IT-шники, которым положена бронь", — отметил профессор.

Экономист обратился к представителям власти.

"Вы этих людей возвращать собираетесь, как это делал Китай 15 лет назад, или ну их, баба с возу — кобыле легче?" — спрашивает Кричевский.

Ранее Никита Кричевский рассказал о недостатках российского автомобиля Aurus модели Komendant, выпущенного в серийное производство.