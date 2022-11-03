Профессор Никита Кричевский рассказал о недостатках российского автомобиля Aurus модели Komendant, выпущенного в серийное производство.
Экономист признался, что хотел порадоваться за отечественных производителей, но ему стало только грустно.
"На фоне дико растущей инфляции (реальной, а не той, которую в своих отчетах рисуют чиновники) и прогрессирующей безработицы, неожиданно объявили запуск серийного производства автомобилей Aurus модели Komendant", — написал Кричевский в своём микроблоге.
Он отметил, что "голая комплектация" обойдётся в почти 34 миллиона рублей.
"При этом у российского аналога Ролс-Ройса (они себя так сами называют) из отечественного — только невероятное умение пилить государственные деньги", — выразил своё мнение Кричевский.
Экономист раскритиковал качество автомобиля российского производства, вспомнив о модели Senat.
"Люксовые технические характеристики по факту превращаются в тыкву: коробка "пинается" даже на крейсерских оборотах, на поворотах внедорожник кренится, как корабль в бурю, а на высокой скорости ведет себя непредсказуемо", — объяснил профессор.
Кричевский считает, что данный автомобиль "выпускается не для людей".
"Единственный возможный рынок сбыта в России — госзакупки. А почему бы и да — вроде как импортозамещение в действии. Больше тратить деньги как будто бы и некуда, а кататься на иностранных авто сейчас не комильфо", — написал экономист.
Ранее Кричевский объяснил, почему пенсионная система РФ пошла под откос.
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