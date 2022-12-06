Подберёзкин заявил о недопустимости плюрализма мнений во время военных действий

Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин прокомментировал ситуацию, складывающуюся в стране на фоне проведения СВО. По его мнению, к Киеву можно подойти только в случае уничтожения политической системы Украины.

При этом он подчеркнул, что в условиях военных действий в стране недопустимы плюрализм мнений, многотерпимость и система либеральных ценностей. Всё это, по словам Подберёзкина, имеет место быть лишь в мирное время.

"Люди, которые фактически работают на враждебную сторону, не имеют права быть на государственной службе, не имеют права преподавать, воспитывать детей и т. п., — и об этом сейчас надо говорить откровенно! Да, для мирного времени это, может быть, и подходит, но никак не для военного", — сказал он в беседе с argumenti.ru.

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