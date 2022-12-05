Новосибирск пугают 50-градусными морозами в конце декабря

Жителей Москвы ждёт десятиградусный мороз, а в конце декабря жителей Новосибирска ожидают 50-градусные морозы. Такие сообщения пересылают друг другу жители мегаполиса. Издание atas.info разобралось в ситуации, и, вероятно, данная информация является фейком.

Новосибирцы отправляют фотографию в WhatsApp, на ней подпись — директор МБУ "ЕДДС ПГО".

"Начнём с аббревиатуры под сообщением. Полностью её нужно читать, как "муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа", это Кемеровская область. Еще одно подобное учреждение есть в городе Полевской Свердловской области. Что уже само по себе ставит под сомнение достоверность подобного прогноза в Новосибирске", — поясняет источник.

Кроме того, диспетчер ведомства Полысаево сообщил, что ему ничего не известно о таком предупреждении и был очень удивлён вопросу. Сервисы прогноза погоды в Сети также не сообщают ничего критического, всё в пределах нормы. Однако не стоит полностью отметать мысль об аномальных морозах в Новосибирске, ведь речь идёт о Сибири, а погода здесь может меняться очень быстро и неожиданным образом.

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