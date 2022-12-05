Метеоролог: после мороза до -12 градусов в Москву придёт настоящая снежная зима

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, какую погоду москвичам стоит ожидать на предстоящей неделе.

По словам эксперта, в начале недели, до вторника включительно, сохранится морозная погода.

"Температура ниже нормы где-то на 3-5 градусов по региону в целом. Наиболее холодная ночь предстоящая, во вторник будет, минимальная в Москве — минус 10-12, по области — до минус 15 градусов. Что касается дневной температуры, во вторник и в среду максимальная температура — минус 6-8", — рассказала Позднякова.

При этом метеоролог заверила, что все последующие ночи и дни уже будут несколько теплее, благодаря Атлантическому циклону, который принесёт небольшой снег в четверг, который будет временами идти также в пятницу и в субботу.

"То есть там уже, как говорится, к нам придет настоящая снежная зима, температура начнет постепенно повышаться, за счет ночной температура и за счет дневной. И, значит, в пятницу минимальная температура по региону уже минут 3-8, максимальная температура в пятницу — минус 1-6, в субботу в течение суток — минус 1-6, ветер южный и в пятницу, и в субботу", — заключила метеоролог.

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