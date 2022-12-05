Симоньян: оборот БПЛА должен быть под контролем

Маргарита Симоньян заявила, что если беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются в качестве оружия, то и контролировать их оборот должны подобающим способом.

По мнению Симоньян, законы РФ не поспевают за современной жизнью. Она приводит в пример социальные сети и электросамокаты, правила пользования которыми появились лишь спустя какое-то время. Симоньян призывает перестать "кошмарить" школы и больницы. Вместо этого, по её мнению, лучше начать регулировать актуальные законы.

"Но нет. У нас будут продолжать кошмарить школы и больницы требованиями выполнять указивки советских времен (совершенно нерелевантные сегодня), а беспилотники будут увлеченно пытаться кошмарить наши города, потому что в указивках никаких беспилотников не существует. Там только неподписанные ведра и несортированные швабры", — написала Симоньян.

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