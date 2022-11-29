Симоньян призвала судить по статье о госизмене эмигрантов РФ за критику властей

Глава RT Маргарита Симоньян на передаче Владимира Соловьёва объяснила, что за критику властей РФ эмигранты должны предстать перед судом как изменники родины.

Журналистка напомнила, что в Уголовном кодексе РФ есть статья под названием "государственная измена". Она отметила, что необходимо наказывать уехавших граждан, позволяющих себе негативно высказываться в адрес руководства страны, говорилось ещё и до начала спецоперации на Украине.

"Мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены в свое время не были, когда всем было известно о том, что они ежедневно занимаются ровно тем, что составляет суть, букву и дух этой статьи", — выразила своё мнение главный редактор RT.

Симоньян считает, что все, кто помогает враждебным странам, информационно или как-то иначе, должны быть осуждены по статье "госизмена".

Владимира Соловьёва удивило то, что в России не конфисковывают и не арестовывают собственность уехавших граждан. Он отметил также, что в РФ необходимо возобновить практику расстрелов.

Ранее Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с падением ракеты в Польше.

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