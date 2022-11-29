Глава RT Маргарита Симоньян на передаче Владимира Соловьёва объяснила, что за критику властей РФ эмигранты должны предстать перед судом как изменники родины.
Журналистка напомнила, что в Уголовном кодексе РФ есть статья под названием "государственная измена". Она отметила, что необходимо наказывать уехавших граждан, позволяющих себе негативно высказываться в адрес руководства страны, говорилось ещё и до начала спецоперации на Украине.
"Мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены в свое время не были, когда всем было известно о том, что они ежедневно занимаются ровно тем, что составляет суть, букву и дух этой статьи", — выразила своё мнение главный редактор RT.
Симоньян считает, что все, кто помогает враждебным странам, информационно или как-то иначе, должны быть осуждены по статье "госизмена".
Владимира Соловьёва удивило то, что в России не конфисковывают и не арестовывают собственность уехавших граждан. Он отметил также, что в РФ необходимо возобновить практику расстрелов.
Ранее Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с падением ракеты в Польше.
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