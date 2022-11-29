Эксперт Пахомов о покупке автозапчастей: Требуйте копию сертификата соответствия

Председатель правления российского "Союза автосервисов" Александр Пахомов объяснил, как автолюбителям защитить свои права при покупке автозапчастей.

Пахомов посоветовал при покупке автодетали в магазине спрашивать у продавца копию сертификата соответствия, который является гарантией того, что деталь была проверена в аккредитованной лаборатории и допущена к реализации в РФ.

Ранее автоэксперт Дмитрий Матвеев дал советы, которые помогут автолюбителям избежать аварий на дорогах зимой.

В документе, по его словам, должен содержаться номер таможенной декларации.

"По закону "О защите прав потребителей" сервисная организация несёт ответственность за качество работы и запчастей, которые она устанавливает. В законе не делается разделения между этими вещами, поэтому станции невыгодно работать с плохими комплектующими, чтобы потом не переделывать ремонт за свой счёт", — передаёт слова Пахомова "Газета.Ru".

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