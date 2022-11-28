Политолог Орлов предложил открыть в больницах РФ магазины с ценами без НДС

Уже в конце декабря в России может начаться новая волна коронавируса. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов написал письмо главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать в медицинских учреждениях магазины с товарами первой необходимости без НДС.
Политолог отмечает в обращении, что люди, которые находятся на лечении в больницах, зачастую нуждаются в таких товарах, но их родственники могут жить слишком далеко, чтобы принести средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Кроме того, во многих медучреждениях строгий режим, который не допускает посещения или не разрешает больным покидать стационар.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобождённые от НДС — Прим. ред.)", — приводит текст обращения RT.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".