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В конце декабря Россию может накрыть "триединая волна" коронавируса

Здоровье

По мнению доктора медицинских наук, ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузели Улумбековой, в Россию в конце декабря может прийти "триединая волна" коронавируса.

В конце декабря Россию может накрыть "триединая волна" коронавируса

Врач пояснила, что эта волна будет комбинацией из собственно коронавируса, респираторно-синцитиальной инфекции, а также вируса гриппа. Эксперт добавила, что комбинация этих заболеваний может стать причиной инфекции дыхательных путей, из-за чего заболевшие будут вынуждены обращаться за медицинской помощью.

"Предстоящая волна будет так называемая триединая. Это будет коронавирус, январь, конец декабря, коронавирус, вирус гриппа и еще вирус респираторно-синцитиальной инфекции. Это такая инфекция, которая наиболее часто встречается у детей и поражает нижние дыхательные пути, то есть вызывает пневмонии, бронхиты. Но она также встречается и у взрослых. Поэтому сегодня говорят, все эти три инфекции грозят нашим пациентам, будущим пациентам, гражданам", — рассказала Улумбекова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Врач призвала готовиться к росту заболеваемости, увеличив количество мест в больницах, запастись лекарствами и проверить готовность персонала, потому что предугадать масштаб новой волны коронавируса пока невозможно.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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