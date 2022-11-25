Путин встретился с матерями участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин лично встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в российской спецоперации на Украине.

"Для вас, чьи сыновья в зоне боевых действий, день матери связан с чувством тревоги и заботы", — заявил глава государства.

По его словам, Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих сыновей во время спецоперации, и государство будет продолжать всесторонне поддерживать такие семьи.

Он отметил, что лично говорит по телефону с участниками СВО.

"Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои", — подчеркнул Путин.

День матери будет отмечаться в России 27 ноября.