Президент РФ Владимир Путин лично встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в российской спецоперации на Украине.
"Для вас, чьи сыновья в зоне боевых действий, день матери связан с чувством тревоги и заботы", — заявил глава государства.
По его словам, Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих сыновей во время спецоперации, и государство будет продолжать всесторонне поддерживать такие семьи.
Он отметил, что лично говорит по телефону с участниками СВО.
"Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои", — подчеркнул Путин.
День матери будет отмечаться в России 27 ноября.
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